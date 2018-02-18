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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Поль Погба может не сыграть в первом матче с "Севильей"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает ESPN.
Главный тренер команды Жозе Моуринью заявил, что Погба может не успеть выздороветь перед поездкой в "Севилью". Погба вчера не играл в 1/8 финала Кубка Англии с "Хаддерсфилдом".
Главный тренер команды Жозе Моуринью заявил, что Погба может не успеть выздороветь перед поездкой в "Севилью". Погба вчера не играл в 1/8 финала Кубка Англии с "Хаддерсфилдом".
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