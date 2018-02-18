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Поль Погба может не сыграть в первом матче с "Севильей"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает ESPN.

Главный тренер команды Жозе Моуринью заявил, что Погба может не успеть выздороветь перед поездкой в "Севилью". Погба вчера не играл в 1/8 финала Кубка Англии с "Хаддерсфилдом".
Теги: Манчестер Юнайтед Погба Севилья
Сегодня, 13:31
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