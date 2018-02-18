Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:48
Борис Игнатьев: все будет зависеть от "Селтика" - если он покажет тот же уровень, что и дома, "Зениту" придется тяжело
Борис Игнатьев: все будет зависеть от "Селтика" - если он покажет тот же уровень, что и дома, "Зениту" придется тяжело
04:20
Дэвид Вагнер: арбитр принял решение в нашу пользу, но в принципе технология VAR мне не нравится
Дэвид Вагнер: арбитр принял решение в нашу пользу, но в принципе технология VAR мне не нравится
Вчера, 23:46
"ПСЖ" гарантировал себе прописку в лиге 1 на следующий сезон и активировал пункт о выкупе Мбаппе за 180 млн евро (3)
"ПСЖ" гарантировал себе прописку в лиге 1 на следующий сезон и активировал пункт о выкупе Мбаппе за 180 млн евро (3)
Вчера, 23:21
К матчам РФПЛ не допущены восемь арбитров (4)
К матчам РФПЛ не допущены восемь арбитров (4)
Вчера, 22:32
"Шальке" одержал победу над "Хоффенхаймом"
"Шальке" одержал победу над "Хоффенхаймом"
Вчера, 22:26
"Динамо" сыграло в футбольные крестики-нолики (1)
"Динамо" сыграло в футбольные крестики-нолики (1)
Вчера, 22:03
Александр Селихов: худей за "Спартак" (32)
Александр Селихов: худей за "Спартак" (32)
Вчера, 21:45
Эрнесто Вальверде: "Эйбар" создал нам много проблем
Эрнесто Вальверде: "Эйбар" создал нам много проблем
Вчера, 21:23
"ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Страсбуру"
"ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Страсбуру"
Вчера, 21:21
Винченцо Монтелла: единственная положительная вещь в матче с "Лас-Пальмасом" - это победа
Винченцо Монтелла: единственная положительная вещь в матче с "Лас-Пальмасом" - это победа
Вчера, 21:03
"Ростов" оказался сильнее "Олесунна"
"Ростов" оказался сильнее "Олесунна"
Борис Игнатьев: все будет зависеть от "Селтика" - если он покажет тот же уровень, что и дома, "Зениту" придется тяжело
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой проанализировал игру российских команд в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы и поделился ожиданиями от ответных встреч.
- Мое мнение, «Локомотив», одержавший на выезде волевую победу над «Ниццей», пройдет в следующую стадию турнира и принесет нам радость от своего выступления. И это можно обосновать, - говорит Игнатьев. - Во-первых, ответную встречу команда играет дома и имеет некое арифметическое преимущество: три мяча на чужом поле и разница между забитыми и пропущенными — в пользу «Локо». Главное же - «Локомотив» почувствовал фон. Не безоблачный фон, который обычно присутствует, когда команды просто тренируются, планомерно готовясь к сезону, и внутреннего огня не ощущают. Это было видно и по первому тайму, когда «Локо» действовал медленно, боясь допустить ошибки, и не видели перед собой чего-то такого, с чем они сталкивались. А сталкивались они в этом году на сборах с простыми вещами, где конечный результат не играл роли. Важно, что Юрий Семин и его штаб увидели, кто есть кто. Юрий Павлович, надо отдать ему должное как стратегу, увидел, кто может дать конечный продукт, кто за него сегодня отвечает. Он внес коррективы. И команда второй тайм играла гораздо быстрее соперника и выглядела свежее, чем оппонент. Даже могло показаться, что «Ницца» не находится в оптимальном функциональном состоянии: они явно проигрывали эпизоды, «Локо» был быстрее и аккуратнее в передачах. Перед ответной встречей важно поправить командную игру в обороне. И этого будет достаточно. Имея такую серьезную атаку в лице братьев Миранчуков, Фарфана, Ари и Фернандеша можно решать серьезные задачи. Примечательно, что Фернандеш ничем не проявил себя на сборах, а здесь показал, что он мастер, а самое главное - руководитель атак.
- Если Локомотив» вселил оптимизм в сердца своих болельщиков, то «Спартак», провалив игру в обороне, сильно огорчил поклонников. Шансов на выход в следующую стадию у красно-белых не остается?
- Да, «Спартак» в очередной раз очень слабо проявил себя в защите. В целом, конечно, спартаковцы по игре не уступили испанцам. Соперники в этом плане не имели преимущества, и сказать, что при счете 3:0 они доминировали, наверное, ни у кого язык не повернется. Они играли на равных, и «Спартак», по-моему, даже больше преимущества имел в середине поля и на подступах к штрафной. Шансы, конечно, всегда есть. Но «Спартаку» придется очень сложно: будет тяжело отыграть три мяча. Тем более на выезде.
- «Зенит», уступивший в гостях «Селтику», пройдет в 1/8 финала?
- «Зенит» явно проиграл сопернику в динамике. Давно не видел таких команд, которые так прессингуют и демонстрируют такие скорости, как оппонент дружины Манчини. Если у «Зенита» имеются в запасе какие-то козыри — он пройдет. Все игры петербургской команды, которые мы видели ранее, были выстроены на хороших комбинациях, но того запаса скоростной выносливости, которую продемонстрировал «Селтик», - я давно такого не видел. Думаю, что все будет зависеть от «Селтика». Если он покажет тот же уровень, что и у себя дома, «Зениту» будет очень сложно.
- Увидим ли мы в следующей стадии турнира ЦСКА?
- Я ставлю на армейцев. Думаю, дома они забьют. Красно-синие на выезде имели игровое преимущество, хорошо действовали в обороне, но не хватило уверенности и наглости в атаке. Реализация моментов указала на необходимость работать в этом направлении.
- Мое мнение, «Локомотив», одержавший на выезде волевую победу над «Ниццей», пройдет в следующую стадию турнира и принесет нам радость от своего выступления. И это можно обосновать, - говорит Игнатьев. - Во-первых, ответную встречу команда играет дома и имеет некое арифметическое преимущество: три мяча на чужом поле и разница между забитыми и пропущенными — в пользу «Локо». Главное же - «Локомотив» почувствовал фон. Не безоблачный фон, который обычно присутствует, когда команды просто тренируются, планомерно готовясь к сезону, и внутреннего огня не ощущают. Это было видно и по первому тайму, когда «Локо» действовал медленно, боясь допустить ошибки, и не видели перед собой чего-то такого, с чем они сталкивались. А сталкивались они в этом году на сборах с простыми вещами, где конечный результат не играл роли. Важно, что Юрий Семин и его штаб увидели, кто есть кто. Юрий Павлович, надо отдать ему должное как стратегу, увидел, кто может дать конечный продукт, кто за него сегодня отвечает. Он внес коррективы. И команда второй тайм играла гораздо быстрее соперника и выглядела свежее, чем оппонент. Даже могло показаться, что «Ницца» не находится в оптимальном функциональном состоянии: они явно проигрывали эпизоды, «Локо» был быстрее и аккуратнее в передачах. Перед ответной встречей важно поправить командную игру в обороне. И этого будет достаточно. Имея такую серьезную атаку в лице братьев Миранчуков, Фарфана, Ари и Фернандеша можно решать серьезные задачи. Примечательно, что Фернандеш ничем не проявил себя на сборах, а здесь показал, что он мастер, а самое главное - руководитель атак.
- Если Локомотив» вселил оптимизм в сердца своих болельщиков, то «Спартак», провалив игру в обороне, сильно огорчил поклонников. Шансов на выход в следующую стадию у красно-белых не остается?
- Да, «Спартак» в очередной раз очень слабо проявил себя в защите. В целом, конечно, спартаковцы по игре не уступили испанцам. Соперники в этом плане не имели преимущества, и сказать, что при счете 3:0 они доминировали, наверное, ни у кого язык не повернется. Они играли на равных, и «Спартак», по-моему, даже больше преимущества имел в середине поля и на подступах к штрафной. Шансы, конечно, всегда есть. Но «Спартаку» придется очень сложно: будет тяжело отыграть три мяча. Тем более на выезде.
- «Зенит», уступивший в гостях «Селтику», пройдет в 1/8 финала?
- «Зенит» явно проиграл сопернику в динамике. Давно не видел таких команд, которые так прессингуют и демонстрируют такие скорости, как оппонент дружины Манчини. Если у «Зенита» имеются в запасе какие-то козыри — он пройдет. Все игры петербургской команды, которые мы видели ранее, были выстроены на хороших комбинациях, но того запаса скоростной выносливости, которую продемонстрировал «Селтик», - я давно такого не видел. Думаю, что все будет зависеть от «Селтика». Если он покажет тот же уровень, что и у себя дома, «Зениту» будет очень сложно.
- Увидим ли мы в следующей стадии турнира ЦСКА?
- Я ставлю на армейцев. Думаю, дома они забьют. Красно-синие на выезде имели игровое преимущество, хорошо действовали в обороне, но не хватило уверенности и наглости в атаке. Реализация моментов указала на необходимость работать в этом направлении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.