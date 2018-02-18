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"Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом"

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Рочдейл" принимал на своём поле "Тоттенхэм Хотспур".

Кубок Англии

1/8 финала

"Рочдейл" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Хендерсон, 45, Моура, 59, Кейн, 88, Дэвис, 90+3

"Рочдейл": Лиллис, Рафферти (Ратбон, 81), Делейни, Макналти (Инман, 89), Макгэйхи, Китчинг, Дан, Кэннон, Кампс, Хендерсон, Humphrys (Дэвис, 75)

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Роуз, Фойт, Алдервейрелд, Уинкс (Ламела, 62), Сиссоко, Ваньяма, Моура (Алли, 71), Льоренте (Кейн, 76), Мин

Предупреждения: Алдервейрелд, 64, Рафферти, 73, Ратбон, 85, Макгэйхи, 88
Вчера, 21:16
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