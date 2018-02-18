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Гол Ройса принес Дортмунду победу над Менхенгладбахом

Дортмундская "Боруссия" в матче 23-го тура чемпионата Германии обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха - 1:0.

Чемпионат Германии

23 тур

"Боруссия" М – "Боруссия" Д 0:1

Голы: Ройс, 32

"Боруссия" М: Зоммер, Вестергор, Гинтер, Эльведи, Оксфорд, Азар, Крамер, Хофман (Херрман, 71), Закария (Кюйсанс, 83), Штиндль, Бобадилья (Дрмич, 79)

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Тольян, Аканджи, Кастро, Шюррле (Топрак, 87), Гётце (Пулишич, 74), Вайгль, Ройс (Дахуд, 79), Батшуайи

Предупреждения: Бобадилья, 22, Батшуайи, 40, Оксфорд, 55, Кастро, 69, Эльведи, 71, Бюрки, 89
Теги: Боруссия Д Боруссия М
Вчера, 22:36
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