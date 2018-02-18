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"Аталанта" сыграла вничью с "Фиорентиной"

"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии - 1:1.

Чемпионат Италии

25 тур

"Аталанта" – "Фиорентина" 1:1

Голы: Бадель, 16, Петанья, 45+1

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино, Кальдара, Манчини (Хатебур, 75), Гозенс, Рон, Фройлер, Кристанте (Иличич, 70), Гомес, Петанья (Хаас, 82)

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Бираги, Песселья, Астори, Бадель, Бенасси (Дабо, 69), Верету, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 60), Диаш (Теро, 83)

Предупреждения: Бадель, 31, Бенасси, 48, Манчини, 70, Петанья, 79, Миленкович, 83, 84, Верету, 86

Удаления: Миленкович, 84
Теги: Аталанта Фиорентина
Вчера, 22:44
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