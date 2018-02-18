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Ричмонд Боаки не сыграет с ЦСКА в ответном матче Лиги Европы

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, информирует RTV BN.

Сообщается, что футболист еще не восстановился после травмы. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Напомним, что Боаки пропустил и первый матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" (0:0), который прошел 13 февраля в Белграде.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Вчера, 23:08
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