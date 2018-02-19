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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" подтвердил планы подписания контракта с Аароном Оланаре
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подтвердил, что 20 февраля клуб планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Нигериец будет взят в аренду до конца сезона-2017/18.
- Давайте "Амкар" будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будем на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты, связанные с условиями аренды.
- То есть ЦСКА согласился на ваши условия?
- Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.
- А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?
- Думаю, да.
СЭ
- Давайте "Амкар" будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будем на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты, связанные с условиями аренды.
- То есть ЦСКА согласился на ваши условия?
- Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.
- А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?
- Думаю, да.
СЭ
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