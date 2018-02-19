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"Амкар" подтвердил планы подписания контракта с Аароном Оланаре

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подтвердил, что 20 февраля клуб планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Нигериец будет взят в аренду до конца сезона-2017/18.

- Давайте "Амкар" будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будем на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты, связанные с условиями аренды.

- То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

- Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

- А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

- Думаю, да.

СЭ
Теги: Амкар Оланаре Трансферы
Сегодня, 11:59
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