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"Ростов" отказался от услуг Артема Галаджана

"Ростов" не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Галаджаном, передает "Советский спорт".

19-летний воспитанник "Локомотива" прошел с ростовчанами второй тренировочный сбор в Белеке, но, видимо, не впечатлил главного тренера желто-синих Валерия Карпина.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:22
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