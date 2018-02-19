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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Россети" могут приобрести блокпакет акций ЦСКА
Правительство РФ обсуждает возможность приобретения "Россетями" блокпакета акций ПФК ЦСКА, передает "Коммерсант".
ЦСКА уже давно сотрудничает с "Россетями". В 2013 году госходинг стал титульным спонсором клуба. Контракт на пять лет, который истекает в июле, предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 миллиарда рублей, но весной 2014 года его пересмотрели в сторону уменьшения. Новые параметры стороны не раскрыли, отмечает газета.
Детали сделки будут окончательно проработаны до конца февраля, но решение о ней "уже можно считать положительным", ссылается газета на источники. Инициатором был президент ЦСКА Евгений Гинер, который планирует в результате снизить долги клуба. Формально клуб контролирует сын Гинера Вадим, у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА, ссылается газета на данные Регистрационной палаты Великобритании (Companies House).
По данным источника, близкого к Минэнерго, пока министерство не получало директив от правительства и в целом идею не одобряет. Он пояснил, что "нагружать" "Россети" непрофильным активом неправильно, поскольку госхолдинг начинает дорогостоящий проект по цифровизации сетей, предварительная стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.
Гинеру принадлежит севастопольский "Севэнергосбыт" и, по данным источников газеты, доля в "Севастопольэнерго". В октябре 2017 года "Россети" собирались войти в капитал "Севастопольэнерго", чтобы контролировать сети города и инвестировать в его инфраструктуру до 2 миллиардов рублей, но сделка создавала санкционные риски, и в начале декабря выяснилось, что она заморожена. Через несколько дней после этого впервые появилась информация о продаже блокпакета акций ФК госхолдингу.
ЦСКА уже давно сотрудничает с "Россетями". В 2013 году госходинг стал титульным спонсором клуба. Контракт на пять лет, который истекает в июле, предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 миллиарда рублей, но весной 2014 года его пересмотрели в сторону уменьшения. Новые параметры стороны не раскрыли, отмечает газета.
Детали сделки будут окончательно проработаны до конца февраля, но решение о ней "уже можно считать положительным", ссылается газета на источники. Инициатором был президент ЦСКА Евгений Гинер, который планирует в результате снизить долги клуба. Формально клуб контролирует сын Гинера Вадим, у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА, ссылается газета на данные Регистрационной палаты Великобритании (Companies House).
По данным источника, близкого к Минэнерго, пока министерство не получало директив от правительства и в целом идею не одобряет. Он пояснил, что "нагружать" "Россети" непрофильным активом неправильно, поскольку госхолдинг начинает дорогостоящий проект по цифровизации сетей, предварительная стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.
Гинеру принадлежит севастопольский "Севэнергосбыт" и, по данным источников газеты, доля в "Севастопольэнерго". В октябре 2017 года "Россети" собирались войти в капитал "Севастопольэнерго", чтобы контролировать сети города и инвестировать в его инфраструктуру до 2 миллиардов рублей, но сделка создавала санкционные риски, и в начале декабря выяснилось, что она заморожена. Через несколько дней после этого впервые появилась информация о продаже блокпакета акций ФК госхолдингу.
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