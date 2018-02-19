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"Россети" могут приобрести блокпакет акций ЦСКА

Правительство РФ обсуждает возможность приобретения "Россетями" блокпакета акций ПФК ЦСКА, передает "Коммерсант".

ЦСКА уже давно сотрудничает с "Россетями". В 2013 году госходинг стал титульным спонсором клуба. Контракт на пять лет, который истекает в июле, предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 миллиарда рублей, но весной 2014 года его пересмотрели в сторону уменьшения. Новые параметры стороны не раскрыли, отмечает газета.

Детали сделки будут окончательно проработаны до конца февраля, но решение о ней "уже можно считать положительным", ссылается газета на источники. Инициатором был президент ЦСКА Евгений Гинер, который планирует в результате снизить долги клуба. Формально клуб контролирует сын Гинера Вадим, у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА, ссылается газета на данные Регистрационной палаты Великобритании (Companies House).

По данным источника, близкого к Минэнерго, пока министерство не получало директив от правительства и в целом идею не одобряет. Он пояснил, что "нагружать" "Россети" непрофильным активом неправильно, поскольку госхолдинг начинает дорогостоящий проект по цифровизации сетей, предварительная стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.

Гинеру принадлежит севастопольский "Севэнергосбыт" и, по данным источников газеты, доля в "Севастопольэнерго". В октябре 2017 года "Россети" собирались войти в капитал "Севастопольэнерго", чтобы контролировать сети города и инвестировать в его инфраструктуру до 2 миллиардов рублей, но сделка создавала санкционные риски, и в начале декабря выяснилось, что она заморожена. Через несколько дней после этого впервые появилась информация о продаже блокпакета акций ФК госхолдингу.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:42
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(2)
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
За счет постройки стадиона Гинер прилично увеличил капитализацию клуба. Отсутствие покупок говорит не о том, что денег нет, а о том, что его владельцы очень активно приводят баланс к симпатичному виду.
При этом, владельцы очень неплохо заработали на строительстве недвижки на огромном земельном участке, который был передан под стройку стадиона.
В настоящий момент клуб тратит мало, а имущества много. Типа вот такой красивый кусок на витрине лежит. Но продать в РФ такую рисковую махину...Гинер будет лучшим манагером, если сделает это.
И кто купит этот клуб вряд ли вообще важно для его владельцев, просто кроме бюджета мало кто в стране может потянуть такой бесполезный проект.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:56) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
LEGOLAS-22,
вот и кричите на всю страну що клубы должны быть частными
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
фактически он продал коней на откуп госкорпарации .

ФАКТИЧЕСКИ - еще никто никого никуда не продал, это если ФАКТИЧЕСКИ, а если по пистабольному - то ты молодец.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
ещё один госклупп...
бред продолжается...

Теперь это будет не ЦСКА а "Электрик" называться , потому что Ротор есть, Динамо есть, это все из электрических понятий. Ну а "мощность" команды будет по прежнему измеряться в Лошадиных Силах.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: trent (Сегодня, 13:15) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ещё один госклупп...
бред продолжается...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (5)

В третий раз закинул старик в котлованную лужу сети... Ловись, рыбка-карасик, большая и маленькая smile smile


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
С куя ли вешать на государство ещё одно ярмо? И так дохренище нахлебников, ещё и ослиная банда сядет на шею...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:54) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
гнидер за що всех агитировал сейчас сам от этого уходит . фактически он продал коней на откуп госкорпарации . joy
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
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