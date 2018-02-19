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"Анжи" разгромил грузинский "Колхети"

"Анжи" разгромил грузинский клуб "Колхети" в контрольном матче на сборе в Турции.

В составе махачкалинцев отличились Александр Прудников, Филипп Будковский, Амур Калмыков и новичок команды Джон Чансельор.

Товарищеский матч

"Анжи" – "Колхети" – 4:1 (1:1)
Теги: Анжи
Сегодня, 12:54
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