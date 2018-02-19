"Анжи" разгромил грузинский "Колхети"

"Анжи" разгромил грузинский клуб "Колхети" в контрольном матче на сборе в Турции.В составе махачкалинцев отличились Александр Прудников, Филипп Будковский, Амур Калмыков и новичок команды Джон Чансельор.Товарищеский матч