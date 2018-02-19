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Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" будут судить португальские арбитры

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и сербской "Црвеной Звездой" будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Мануэлом де Соузой, информирует официальный сайт УЕФА.

Лайнсмены - Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.

Встреча состоится в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:22
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