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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Виталий Мутко: в РФПЛ должны быть критерии для легионеров (18)
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Сара Фабрис: не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима (7)
Сара Фабрис: не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима (7)
Вчера, 22:44
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"Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом"
"Тоттенхэм" упустил победу над "Рочдейлом"
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"Лион" поделил очки с "Лиллем"
"Лион" поделил очки с "Лиллем"
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"Наполи" обновил клубный рекорд по победам подряд
"Наполи" обновил клубный рекорд по победам подряд
Вчера, 20:07
"Штутгарт" на выезде победил "Аугсбург"
"Штутгарт" на выезде победил "Аугсбург"
Вчера, 20:04
"Наполи" благодаря голу Аллана обыграл СПАЛ
"Наполи" благодаря голу Аллана обыграл СПАЛ
Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" будут судить португальские арбитры
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и сербской "Црвеной Звездой" будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Мануэлом де Соузой, информирует официальный сайт УЕФА.
Лайнсмены - Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.
Встреча состоится в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.
Лайнсмены - Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.
Встреча состоится в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.
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