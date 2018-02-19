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"Зенит" подтвердил переход Кристиана Нобоа в "Рубин"

"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника в состав казанской команды на правах аренды до конца текущего сезона.

"Зенит" желает удачи футболисту в составе новой команды!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Рубин Нобоа Трансферы
Сегодня, 13:40
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:55) #
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Он уже матч сыграл , а они только пишут о переходе епт
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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