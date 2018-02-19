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Роберто Манчини: после "Зенита" хотел бы возглавить сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хотел бы возглавить сборную Италии после окончания соглашения с "Зенитом".

"Я уже говорил, что после завершения контракта с "Зенитом" мне хотелось бы тренировать сборную Италии. На этом все. Если бы у меня была такая возможность сегодня, то, безусловно, можно было бы ее рассмотреть.

В "Зените" я получаю новый опыт. Команда сильно изменилась, но сезон проходит хорошо. У нас был спад в последние месяцы, потому что мы играли по четвергам, а в воскресенье не могли делать замен в составе. У нас осталось десять матчей, постараемся догнать "Локомотив", - приводит слова Манчини fcinter1908.it.
Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 13:51
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№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
дружище давай для начала пройдем селтик,как говориться не говори гоп....
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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