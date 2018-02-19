Роберто Манчини: после "Зенита" хотел бы возглавить сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хотел бы возглавить сборную Италии после окончания соглашения с "Зенитом"."Я уже говорил, что после завершения контракта с "Зенитом" мне хотелось бы тренировать сборную Италии. На этом все. Если бы у меня была такая возможность сегодня, то, безусловно, можно было бы ее рассмотреть.В "Зените" я получаю новый опыт. Команда сильно изменилась, но сезон проходит хорошо. У нас был спад в последние месяцы, потому что мы играли по четвергам, а в воскресенье не могли делать замен в составе. У нас осталось десять матчей, постараемся догнать "Локомотив", - приводит слова Манчини fcinter1908.it.