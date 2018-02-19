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"Амкар" сыграл вничью с петербургским Динамо"

"Амкар" сыграл вничью с санкт-петербургским "Динамо" на сборе в Турции.

Итоговый счет контрольной встречи - 1:1. В составе пермяков отличился Браун Форбс.
Теги: Амкар Динамо СПБ
Сегодня, 13:56
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