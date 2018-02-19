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Сергей Прядкин: если российские клубы вылетят из Лиги Европы, то 23-й тур сыграем 17-го марта

Если клубы премьер-лиги не смогут пройти в 1/8 финала Лиги Европы, то игры 23-го тура чемпионата России они сыграют 17 марта. Об этом рассказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, матчи 23-го тура ЦСКА - "Амкар", "Локомотив" - "Ахмат", "Зенит" - "Динамо" и "Рубин" - "Спартак", запланированные на 18 марта 2018 года, будут перенесены в связи с выборами президента России.

"К нам обратилось МВД, они очень попросили перенести игры с 18 марта. Заранее мы не знали дату выборов - когда был проект календаря, точной даты еще не было. В туре задействовано несколько дней. Тур мы не переносим, тут вопрос в дате. Мы за то, чтобы все наши клубы прошли дальше.

Сейчас мы не можем объявить дату, это мы объявляем по регламенту за 10 дней до игры. Если наши клубы не пройдут дальше - сыграют 17-го, если да, то сыграют в другую дату. Мы найдем время", - передает слова Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин
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