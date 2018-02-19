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"Урал" объявил о трансфере полузащитника "Юргордена" Отмана Эль-Кабира

"Урал" объявил о переходе полузащитника "Юргордена" Отмана Эль-Кабира.

Эль-Кабир выступает за "Юргорден" с 2016 года. Всего за клуб он провел 47 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач.

Теги: Урал Трансферы
Вчера, 23:08
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