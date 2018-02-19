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"Генгам" объявил о подписании контракта с Айзеком Дрогба

Айзек Дрогба, сын бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба, подписал контракт с "Генгамом", сообщает пресс-служба французского клуба.

17-летний игрок будет выступать за молодежную команду. Ранее юный игрок тренировался в структуре "Челси".
Теги: Генгам Трансферы
Вчера, 23:19
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