"Генгам" объявил о подписании контракта с Айзеком Дрогба

Айзек Дрогба, сын бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба, подписал контракт с "Генгамом", сообщает пресс-служба французского клуба.17-летний игрок будет выступать за молодежную команду. Ранее юный игрок тренировался в структуре "Челси".