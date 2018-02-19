Мартин Шмидт покинул пост главного тренера "Вольфсбурга"

Alle Informationen zum R?cktritt von Martin Schmidt gibt es hier ?https://t.co/KnnhjUTTzt | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/L94SiW8k1h — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 19, 2018

Главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт решил покинуть занимаемый пост.Отмечается, что причина кроется в давлении, которое оказывалось на него в связи с последними результатами команды. После 23 туров "Вольфсбург" занимает 14-е место в чемпионате Германии.