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Мартин Шмидт покинул пост главного тренера "Вольфсбурга"

Главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт решил покинуть занимаемый пост.

Отмечается, что причина кроется в давлении, которое оказывалось на него в связи с последними результатами команды. После 23 туров "Вольфсбург" занимает 14-е место в чемпионате Германии.

Теги: Вольфсбург
Вчера, 23:34
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