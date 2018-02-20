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Антонио Конте: на бумаге "Барселона" - фаворит на выход в следующий раунд Лиги чемпионов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Речь идет о грандиозном матче. Играть с таким соперником - большое испытание для нас. Это фантастическая команда, одна из лучших. Думаю, именно такие встречи должны нас восхищать.

Думаю, мы начнем матч в статусе аутсайдера. На бумаге "Барселона" - фаворит на выход в следующий раунд. По этой причине мы должны быть в восторге от предстоящего испытания. Этот матч, оба матча, будут очень важны для понимания, на каком уровне мы находимся в Лиге чемпионов", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.
Теги: Конте Челси Барселона
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