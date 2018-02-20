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"Уиган" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

"Уиган" обыграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка Англии - 1:0.

Кубок Англии

1/8 финала

"Уиган" Атлетик – "Манчестер Сити" 1:0

Голы: Григг, 79

"Уиган" Атлетик: Уолтон, Элдер, Данкли, Бёрн, Бёрн, Пауэр, Перкинс, Пауэлл (Фултон, 27), Робертс (Джейкобс, 55), Мессе (Колклуг, 77), Григг

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Сильва (Брёйне, 65), Силва, Зане (Уолкер, 46), Агуэро

Предупреждения: Мессей, 59, Фултон, 69, Элдер, 71, Уолтон, 84, Пауэр, 90+1

Удаления: Делф, 45+2
Теги: Уиган Манчестер Сити
Сегодня, 00:53
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:01) #
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Болеет за:
«МЮ»
не всё коту масленица
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: w1nn3r (Сегодня, 01:52) #
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жаль, они даже играя в меньшинстве заслуживали минимум ничьей.
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
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