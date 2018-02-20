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"Айнтрахт" поднялся на третье место в чемпионате Германии

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле победил "Лейпциг" – 2:1.

Чемпионат Германии

23 тур

"Айнтрахт" Ф – "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Огустен, 13, Чэндлер, 22, Боатенг, 26

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Коста, Чэндлер, Фалетт, Абрахам, Сальседо, Боатенг (Фернандеш, 68), Хасебе, Вольф (Гачинович, 83), Аллер, Ребич (Йович, 80)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Орбан, Юпамекано, Лаймер, Ильзанкер, Кейта (Форсберг, 61), Демме (Поульсен, 46), Забитцер, Огустен, Лукман (Вернер, 76)

Предупреждения: Ребич, 33, Вольф, 38, Хасебе, 47, Орбан, 51, Чэндлер, 64, Боатенг, 65, Фалетт, 75, Клостерман, 81
Теги: Айнтрахт РБ Лейпциг
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