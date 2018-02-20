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Дубль Иммобиле помог "Лацио" обыграть "Верону"

"Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл "Верону" - 2:0.

Чемпионат Италии

25 тур

"Лацио" – "Верона" 2:0

Голы: Иммобиле, 55, 60

"Лацио": Стракоша, Лукаку (Рамос, 75), Раду (Мургиа, 80), Врей, Уоллес, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто, Пароло, Иммобиле (Кайседо, 84)

"Верона": Николас, Болдор, Караччоло, Вукович, Ромуло, Валоти, Бюхель (Кальвано, 58), Фарес, Верде (Ааронс, 64), Кин, Ридер (Петкович, 68)

Предупреждения: Николас, 51
Теги: Лацио Верона
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