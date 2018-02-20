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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дубль Иммобиле помог "Лацио" обыграть "Верону"
"Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл "Верону" - 2:0.
Чемпионат Италии
25 тур
"Лацио" – "Верона" 2:0
Голы: Иммобиле, 55, 60
"Лацио": Стракоша, Лукаку (Рамос, 75), Раду (Мургиа, 80), Врей, Уоллес, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто, Пароло, Иммобиле (Кайседо, 84)
"Верона": Николас, Болдор, Караччоло, Вукович, Ромуло, Валоти, Бюхель (Кальвано, 58), Фарес, Верде (Ааронс, 64), Кин, Ридер (Петкович, 68)
Предупреждения: Николас, 51
Чемпионат Италии
25 тур
"Лацио" – "Верона" 2:0
Голы: Иммобиле, 55, 60
"Лацио": Стракоша, Лукаку (Рамос, 75), Раду (Мургиа, 80), Врей, Уоллес, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто, Пароло, Иммобиле (Кайседо, 84)
"Верона": Николас, Болдор, Караччоло, Вукович, Ромуло, Валоти, Бюхель (Кальвано, 58), Фарес, Верде (Ааронс, 64), Кин, Ридер (Петкович, 68)
Предупреждения: Николас, 51
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