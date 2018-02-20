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Хосеп Гвардиола повздорил с тренером "Уигана" (видео)

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвариола повздорил с одним из тренеров "Уигана" в перерыве матча 1/8 финала Кубка Англии.

Отметим, что на 45-й минуте был удален полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф.

Теги: Гвардиола Уиган Манчестер Сити
Сегодня, 01:49
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