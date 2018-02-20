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Игорь Черевченко: тренерский штаб "Балтики" очень доволен Торбинским

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Торбинского, который дебютировал за калининградцев в контрольном матче с с казахстанским "Ордабасы" (0:0).

"Торбинский в тех же кондициях, что и вся команда, поскольку до этого принимал участие во всем тренировочном процессе на нашем третьем сборе в Турции.

Все хорошо: он работает, тренируется. Тренерский штаб команды очень доволен Торбинским. Это усиление. Знаю Дмитрия давно – конечно, он нам поможет", – передает слова Черевченко "Матч ТВ".
Теги: Черевченко Балтика Торбинский
Сегодня, 11:21
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