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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Черевченко: тренерский штаб "Балтики" очень доволен Торбинским
Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Торбинского, который дебютировал за калининградцев в контрольном матче с с казахстанским "Ордабасы" (0:0).
"Торбинский в тех же кондициях, что и вся команда, поскольку до этого принимал участие во всем тренировочном процессе на нашем третьем сборе в Турции.
Все хорошо: он работает, тренируется. Тренерский штаб команды очень доволен Торбинским. Это усиление. Знаю Дмитрия давно – конечно, он нам поможет", – передает слова Черевченко "Матч ТВ".
"Торбинский в тех же кондициях, что и вся команда, поскольку до этого принимал участие во всем тренировочном процессе на нашем третьем сборе в Турции.
Все хорошо: он работает, тренируется. Тренерский штаб команды очень доволен Торбинским. Это усиление. Знаю Дмитрия давно – конечно, он нам поможет", – передает слова Черевченко "Матч ТВ".
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