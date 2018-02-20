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"СКА-Хабаровск" подписал экс-футболиста "Краснодара"

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским футболистом Неманьей Тубичем, информирует пресс-служба клуба.

Тубич с 2011 по 2014 выступал за "Краснодар", а затем перебрался в белорусский БАТЭ.

Также, хабаровчане заключили контракт с 20-летним голкипером Александром Акишиным, выступавшим последние два года в Любительской футбольной лиге.
Теги: СКА-Хабаровск Трансферы
Сегодня, 11:34
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