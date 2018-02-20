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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Директор "Зенита": новый газон прижился хорошо
Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов рассказал о замене газона на арене "Санкт-Петербург".
— Новый газон прижился хорошо. Мы его получили вовремя, без сбоев, за что спасибо и пограничникам, и таможенникам, и фитосанитарному контролю. Спасибо за помощь и Министерству спорта. Работали в плановом порядке, поэтому стадион к матчу готов.
— Какова судьба ковра, который лежал по периметру поля и выглядел, мягко говоря, не очень?
— Мы его заменили. Как и на всех стадионах, там будет синтетический засыпной газон, но теперь более высокого качества.
— Будут ли на матч с «Селтиком» продаваться билеты на так называемые скворечники — временные трибуны?
— Нет. Регламент УЕФА не позволяет использовать во время матчей трибуны временного типа. Регламент РФС не запрещает эти конструкции, они у нас сертифицированы на матчи чемпионата России. Так что с «Селтиком» временных трибун не будет.
— Болельщики жаловались на неидеальный обзор с первых трех рядов, где располагались прозрачные ограждения со стойками. С ними что-то удалось сделать?
— Пока мы вывели из продажи часть мест, попадавших в зону плохого обзора. Они будут использоваться в качестве служебных мест. После того как стадион будет полностью передан «Зениту», начнем работу по улучшению комфорта болельщиков, в том числе и в отношении этих ограждений.
Пока мы не можем вносить серьезные изменения в конструкцию стадиона. Несмотря на то, что договор концессии подписан, прием-передача стадиона происходит в данный момент. С соблюдением всех юридических процедур стадион станет нашим только в мае.
— Появится ли на стадионе ресторан, который будет работать и в дни без матчей?
— Да, такие планы есть. Они будут реализованы в рамках мероприятий по коммерциализации объекта. Но речь скорее о сезоне-2018/19. Сейчас основная задача — принять у города стадион, провести чемпионат мира. А уже летом начнем работу, потому что планов очень много, нужна тщательная подготовка и финансовые средства. Собираемся открыть на стадионе и ресторан, и музей, – передает слова Литвинова "Спорт день за днем".
— Новый газон прижился хорошо. Мы его получили вовремя, без сбоев, за что спасибо и пограничникам, и таможенникам, и фитосанитарному контролю. Спасибо за помощь и Министерству спорта. Работали в плановом порядке, поэтому стадион к матчу готов.
— Какова судьба ковра, который лежал по периметру поля и выглядел, мягко говоря, не очень?
— Мы его заменили. Как и на всех стадионах, там будет синтетический засыпной газон, но теперь более высокого качества.
— Будут ли на матч с «Селтиком» продаваться билеты на так называемые скворечники — временные трибуны?
— Нет. Регламент УЕФА не позволяет использовать во время матчей трибуны временного типа. Регламент РФС не запрещает эти конструкции, они у нас сертифицированы на матчи чемпионата России. Так что с «Селтиком» временных трибун не будет.
— Болельщики жаловались на неидеальный обзор с первых трех рядов, где располагались прозрачные ограждения со стойками. С ними что-то удалось сделать?
— Пока мы вывели из продажи часть мест, попадавших в зону плохого обзора. Они будут использоваться в качестве служебных мест. После того как стадион будет полностью передан «Зениту», начнем работу по улучшению комфорта болельщиков, в том числе и в отношении этих ограждений.
Пока мы не можем вносить серьезные изменения в конструкцию стадиона. Несмотря на то, что договор концессии подписан, прием-передача стадиона происходит в данный момент. С соблюдением всех юридических процедур стадион станет нашим только в мае.
— Появится ли на стадионе ресторан, который будет работать и в дни без матчей?
— Да, такие планы есть. Они будут реализованы в рамках мероприятий по коммерциализации объекта. Но речь скорее о сезоне-2018/19. Сейчас основная задача — принять у города стадион, провести чемпионат мира. А уже летом начнем работу, потому что планов очень много, нужна тщательная подготовка и финансовые средства. Собираемся открыть на стадионе и ресторан, и музей, – передает слова Литвинова "Спорт день за днем".
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