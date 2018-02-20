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Директор "Зенита": новый газон прижился хорошо

Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов рассказал о замене газона на арене "Санкт-Петербург".

— Новый газон прижился хорошо. Мы его получили вовремя, без сбоев, за что спасибо и пограничникам, и таможенникам, и фитосанитарному контролю. Спасибо за помощь и Министерству спорта. Работали в плановом порядке, поэтому стадион к матчу готов.

— Какова судьба ковра, который лежал по периметру поля и выглядел, мягко говоря, не очень?

— Мы его заменили. Как и на всех стадионах, там будет синтетический засыпной газон, но теперь более высокого качества.

— Будут ли на матч с «Селтиком» продаваться билеты на так называемые скворечники — временные трибуны?

— Нет. Регламент УЕФА не позволяет использовать во время матчей трибуны временного типа. Регламент РФС не запрещает эти конструкции, они у нас сертифицированы на матчи чемпионата России. Так что с «Селтиком» временных трибун не будет.

— Болельщики жаловались на неидеальный обзор с первых трех рядов, где располагались прозрачные ограждения со стойками. С ними что-то удалось сделать?

— Пока мы вывели из продажи часть мест, попадавших в зону плохого обзора. Они будут использоваться в качестве служебных мест. После того как стадион будет полностью передан «Зениту», начнем работу по улучшению комфорта болельщиков, в том числе и в отношении этих ограждений.

Пока мы не можем вносить серьезные изменения в конструкцию стадиона. Несмотря на то, что договор концессии подписан, прием-передача стадиона происходит в данный момент. С соблюдением всех юридических процедур стадион станет нашим только в мае.

— Появится ли на стадионе ресторан, который будет работать и в дни без матчей?

— Да, такие планы есть. Они будут реализованы в рамках мероприятий по коммерциализации объекта. Но речь скорее о сезоне-2018/19. Сейчас основная задача — принять у города стадион, провести чемпионат мира. А уже летом начнем работу, потому что планов очень много, нужна тщательная подготовка и финансовые средства. Собираемся открыть на стадионе и ресторан, и музей, – передает слова Литвинова "Спорт день за днем".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:20
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14
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№14 Написал: fd65 (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
......бакланам, однозначно, понравится...))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№13 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Готов спорить на ящик водки что пеоед ЧМ газон опять будут менять.

Я с тобой спорить - отказываюсь, потому что , какой же му.ак откажется от такой халявы ? 500000 евро , на дороге не валяются. Для этого и построили Баклан - арену... денег в России - докуя...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№12 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ziggy
Цитата: Сибирячок
остроили стадик. 3 ряда с говноместами , временные трибуны, поле меняют каждые полгода. До сих пор "работают" над улучшением комфорта...
Доживёт этот сарай до чемпионата мира или нет?


Доживёт, но после ЧМ его закроют на реконструкцию лет так на 5.

И миллиардов на 5.У них стадион работает постоянно,как аванс и получка.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№11 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
первым делом надо рестик открыть пивной).
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 13:46) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
остроили стадик. 3 ряда с говноместами , временные трибуны, поле меняют каждые полгода. До сих пор "работают" над улучшением комфорта...
Доживёт этот сарай до чемпионата мира или нет?


Доживёт, но после ЧМ его закроют на реконструкцию лет так на 5.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бакланы довольны.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:39) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Построили стадик. 3 ряда с говноместами , временные трибуны, поле меняют каждые полгода. До сих пор "работают" над улучшением комфорта...
Доживёт этот сарай до чемпионата мира или нет?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
когда менять то? joy
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: genna (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда из стойла за хрюкало. Кто как не свиньи знают лучше о газоне зенита. Отдельно бакланам поклонникам феди. Прихватизировший столичной земли на район сделал одолжение и построил хлев для тусы мясного сброда . Сразу подешевел бензин для бабушек и детские сады вместе с детскими домами забрезжили вдоль свинарника.
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Новый Ренджровер тоже хорошо прижился
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 13:02) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: anatolik189
За один миллиард рублей я бы посадил каждую травинку и подстригал бы ножницами!

Вот потому ты и не запитер - расценки у тебя не подходящие под сильно кулюторную станицу. Раз бы в десять поднял - глядишь, и вручили бы именной фаер с вантузом, да назвали почетным бакланом стадиона


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (12)

Директор "Зенита": новый газон прижился хорошо

Но не надолго.)))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: следующий (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Челси»
Готов спорить на ящик водки что пеоед ЧМ газон опять будут менять.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:26) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
За один миллиард рублей я бы посадил каждую травинку и подстригал бы ножницами!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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