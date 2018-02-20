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"Ростов": долги перед ушедшими игроками около 400 миллионов рублей

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал запрет РФС на регистрацию новых футболистов.

– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.

– Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?

– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.

– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?

– Да, около того.

– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?

– Без комментариев.

– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.

– Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?

– Это вопросы к предыдущему руководству клуба, – передает слова Арутюнянца "СЭ".
Теги: Ростов
Сегодня, 12:37
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№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.

ахаха,звездабол армянский
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Рубин»
Классно, что обычные кредиты с обеспечением они пафосно называют "частные инвестиции". Клуб с помощью новой рекламной кампании по якобы "обновлению" тупо пошел на следующий кредитный виток.
Старые долги остались, новых набрали, денжат нарезали....и что дальше? А ничего, через полгода-год контора опять будет на грани банкротства и сможет выжить только при условии нового кредитования. Отстой!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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