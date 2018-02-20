Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Вчера, 22:19
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Вчера, 21:15
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
"Ростов": долги перед ушедшими игроками около 400 миллионов рублей
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал запрет РФС на регистрацию новых футболистов.
– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.
– Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?
– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.
– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?
– Да, около того.
– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?
– Без комментариев.
– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?
– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.
– Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?
– Это вопросы к предыдущему руководству клуба, – передает слова Арутюнянца "СЭ".
– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.
– Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?
– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.
– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?
– Да, около того.
– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?
– Без комментариев.
– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?
– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.
– Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?
– Это вопросы к предыдущему руководству клуба, – передает слова Арутюнянца "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.