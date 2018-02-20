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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иван Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"
Защитник тульского "Арсенала" Иван Новосельцев получил повреждение в товарищеском матче с "Динамо" из Вранье.
Футболист неудачно поскользнулся в конце первого тайма и затем был заменен.
"Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться", – сообщил главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.
СЭ
Футболист неудачно поскользнулся в конце первого тайма и затем был заменен.
"Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться", – сообщил главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.
СЭ
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