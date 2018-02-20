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Иван Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Иван Новосельцев получил повреждение в товарищеском матче с "Динамо" из Вранье.

Футболист неудачно поскользнулся в конце первого тайма и затем был заменен.

"Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться", – сообщил главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

СЭ
Теги: Арсенал Тула Новосельцев
Сегодня, 13:09
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(0)
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59) #
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Цитата: Saveger
что Вы хотите от футболиста за 8 млн рублей? Естественно, он бракованный

Хорошо еще, что Новосельцев это не атомный реактор.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В этом весь Ваня.Как сборы так сразу пятка болит уже третий раз подряд такая бодяга,то при Луческу всю зиму пятку лечил,то при Манчини обо..сь в первом же товарняке пятку
сразу травмировал и лечил месяца два ,то теперь у Божовича захворал не иначе до мая ,а потом без формы на скамейке сидит и стонет что играть не дают.Чего не сделаешь,что бы не играть.Если Дзюба пользу принести сможет Арсеналу,то этот лавочник с больной пяткой нет.Таким как он надо в контракте прописывать зарплату соразмерную выходам на поле и сразу все хвори пройдут уверен.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
его надо покупать вместе с защитным футляром
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться

Так нужно поступать на протяжении всего контракта Ивана - лучше его не выпускать вообще во избежание получения травм. В Зените это давно поняли.
Да и вообще - что Вы хотите от футболиста за 8 млн рублей? Естественно, он бракованный


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)

ну все, хватит бегать, пора и меру знать, до лета можно отдохнуть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
сейчас опять сломается на полгода, Иван Хрустасельцев


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Павел Долженков Москва (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (2)

Ванечке пох где полировать лавку, в Зените или Арсенале.
Регистрация: 12.10.2017 [жалоба]
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