Иван Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Иван Новосельцев получил повреждение в товарищеском матче с "Динамо" из Вранье.Футболист неудачно поскользнулся в конце первого тайма и затем был заменен."Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться", – сообщил главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.