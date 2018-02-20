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Бригада Сергея Карасева назначена на матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зальцбург" - "Реал Сосьедад" (первая игра - 2:2).

Помогать Карасеву будут его соотечественники: Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр – Игорь Демешко.

УЕФА
Теги: Карасев
Сегодня, 13:47
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