Бригада Сергея Карасева назначена на матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зальцбург" - "Реал Сосьедад" (первая игра - 2:2).Помогать Карасеву будут его соотечественники: Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр – Игорь Демешко.