Матч "Локомотив" - "Ницца" обслужат чехи, "Зенит" - "Селтик" - испанцы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" - "Ницца" 22 февраля будет судить чешская бригада судей во главе с Павлом Краловецом.Ему будут помогать судьи Роман Слишко и Иво Надворник. Дополнительные ассистенты - Петр Арделяну и Карел Грубеш, четвертый арбитр - Иржи Молачек.На игру Лиги Европы "Зенит" - "Селтик" назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помощники - Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты - Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья - Теодоро Собрино.Встречу "Атлетик" - "Спартак" будет судить немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощники - Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты - Патрик Иттрих и Харм Осмерс, четвертый судья - Кристиан Гиттельманн.