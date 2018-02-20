Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Вчера, 22:19
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Вчера, 21:15
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
Матч "Локомотив" - "Ницца" обслужат чехи, "Зенит" - "Селтик" - испанцы
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" - "Ницца" 22 февраля будет судить чешская бригада судей во главе с Павлом Краловецом.
Ему будут помогать судьи Роман Слишко и Иво Надворник. Дополнительные ассистенты - Петр Арделяну и Карел Грубеш, четвертый арбитр - Иржи Молачек.
На игру Лиги Европы "Зенит" - "Селтик" назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помощники - Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты - Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья - Теодоро Собрино.
Встречу "Атлетик" - "Спартак" будет судить немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощники - Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты - Патрик Иттрих и Харм Осмерс, четвертый судья - Кристиан Гиттельманн.
УЕФА
Ему будут помогать судьи Роман Слишко и Иво Надворник. Дополнительные ассистенты - Петр Арделяну и Карел Грубеш, четвертый арбитр - Иржи Молачек.
На игру Лиги Европы "Зенит" - "Селтик" назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помощники - Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты - Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья - Теодоро Собрино.
Встречу "Атлетик" - "Спартак" будет судить немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощники - Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты - Патрик Иттрих и Харм Осмерс, четвертый судья - Кристиан Гиттельманн.
УЕФА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.