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Василий Березуцкий: вернуться в сборную? Я уже Василий Владимирович (видео)

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопросы СМИ в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды", передает корреспондент Rusfootball.info.



- В первом матче с "Црвеной Звездой" вы играли вместе с Вернблумом в защите, оцените его игру.

- Понтус - универсальный игрок. Ему, конечно, непривычно было играть правого центрального защитника, но если мы сыграли "на ноль" на выезде, значит игра была успешной, и Понтус сыграл неплохо. Нормально, в общем.

- Вы готовы помочь сборной России на ЧМ-2018?

– Меня перед началом пресс-конференции не зря представили как Василий Владимирович... Я уже высказывался по этому поводу. Мои кондиции, возможности и физическое состояние уже, наверное, не позволяют помочь сборной, поэтому - маловероятно.

- В следующем сезоне еще будете играть?

- На этот вопрос всегда тяжело отвечать. Я размышляю об этом. Буду решать в конце сезона. Опят же, скажу такую фразу - маловероятно, - заявил Березуцкий.
Теги: Березуцкий В. ЦСКА Сборная России Rвидео
Сегодня, 14:05
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот нахрена неоднократно спрашивать его про сборную? Человек сказал все - значит все. Пускай Васины, Кутеповы, Кудряшовы и прочая свора отдувается. А если они не соответствуют сборной, то, так сказать, поздно пить боржоми, когда почки отказали.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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