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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Василий Березуцкий: вернуться в сборную? Я уже Василий Владимирович (видео)
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопросы СМИ в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды", передает корреспондент Rusfootball.info.
- В первом матче с "Црвеной Звездой" вы играли вместе с Вернблумом в защите, оцените его игру.
- Понтус - универсальный игрок. Ему, конечно, непривычно было играть правого центрального защитника, но если мы сыграли "на ноль" на выезде, значит игра была успешной, и Понтус сыграл неплохо. Нормально, в общем.
- Вы готовы помочь сборной России на ЧМ-2018?
– Меня перед началом пресс-конференции не зря представили как Василий Владимирович... Я уже высказывался по этому поводу. Мои кондиции, возможности и физическое состояние уже, наверное, не позволяют помочь сборной, поэтому - маловероятно.
- В следующем сезоне еще будете играть?
- На этот вопрос всегда тяжело отвечать. Я размышляю об этом. Буду решать в конце сезона. Опят же, скажу такую фразу - маловероятно, - заявил Березуцкий.
- В первом матче с "Црвеной Звездой" вы играли вместе с Вернблумом в защите, оцените его игру.
- Понтус - универсальный игрок. Ему, конечно, непривычно было играть правого центрального защитника, но если мы сыграли "на ноль" на выезде, значит игра была успешной, и Понтус сыграл неплохо. Нормально, в общем.
- Вы готовы помочь сборной России на ЧМ-2018?
– Меня перед началом пресс-конференции не зря представили как Василий Владимирович... Я уже высказывался по этому поводу. Мои кондиции, возможности и физическое состояние уже, наверное, не позволяют помочь сборной, поэтому - маловероятно.
- В следующем сезоне еще будете играть?
- На этот вопрос всегда тяжело отвечать. Я размышляю об этом. Буду решать в конце сезона. Опят же, скажу такую фразу - маловероятно, - заявил Березуцкий.
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