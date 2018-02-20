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Хонатан Виера продолжит карьеру в "Бэйцзин Гуоань"

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Хонатан Виера перешел в "Бэйцзин Гуоань", сообщает официальный сайт испанской команды.

Игрок подписал контракт с зарплатой 6 миллионов евро после вычета налогов. Кроме того, он может получить 2 миллиона в виде бонусов.
"Лас-Пальмас" получит от продажи 23 миллиона евро.
Теги: Лас-Пальмас Трансферы
Вчера, 22:39
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