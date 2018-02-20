"Интер" может вернуть Кондогбья из "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья может вернуться из аренды в "Интер", сообщает Marca.Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа 25-летнего игрока, которая составляет 25 миллионов евро.Напомним, что 21 августа 2017 года "Валенсия" арендовала француза до конца сезона.