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"Интер" может вернуть Кондогбья из "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья может вернуться из аренды в "Интер", сообщает Marca.

Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа 25-летнего игрока, которая составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что 21 августа 2017 года "Валенсия" арендовала француза до конца сезона.
Теги: Интер Валенсия
Вчера, 22:54
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