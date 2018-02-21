Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше



Лига Чемпионов

1/8 финала, первый матч



"Челси" – "Барселона" 1:1 Лига Чемпионов1/8 финала, первый матч

Голы: Виллиан, 62' - Месси, 75'

"Челси" без англичан в составе и без габаритного форварда

В первом тайме Виллиану не везло...

...но во втором тайме он добился своего

Ошибка, которая может стать ключевой во всем противостоянии

Подопечные Конте проводили идеальный матч против чемпиона Испании, но один грубый обрез, который сделал Кристинсен, лишил их возможности одержать важнейшую "сухую" победу на своем поле.рассказывает о том, как "Челси" упустил то преимущество, которое он кропотливо создавал на протяжении всей встречи с "Барселоной".Куртуа, Рюдигер, Кристинсен, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Фабрегас (Дринкуотер, 84'), Канте, Педро (Мората, 83'), Виллиан, АзарТер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+1'), Ракитич, Паулиньо (Алеиш Видаль, 63'), Суарес, МессиРюдигер, 80', Мората, 86' - Ракитич, 29', Суарес, 76', Бускетс, 90'С момента прошлой встречи "Челси" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов прошло 6 лет. В 2012-м году они играли друг с другом в полуфинале, и тогда сильнее были "лондонцы", которые в итоге вышли в финал и выиграли трофей. На этот раз судьба свела дуэлянтов на самой первой стадии плей-офф. Антонио Конте признавался, что считает свою команду аутсайдером противостояния с каталонским грандом, но мы-то помнили, что в 2012-м году подобный статус не помешал "аристократам" пройти "Барселону".Конечно, "испанцы" имели определенное преимущество по предматчевым раскладам. В этом сезоне они проиграли считанное количество встреч, практически всегда надежно играли в обороне и традиционно выезжали за счет одной из лучших атакующих групп в мире во главе с Месси и Суаресом. "Челси" при этом в последнее время выглядел нестабильным, допускал разгромные поражения и давал повод распространиться слухам о возможной отставке Конте. Но, согласитесь, от 1/8 финала Лиги Чемпионов всегда стоит ждать сюрпризов.Интерес к матчу в Лондоне стремительно начал расти буквально сразу после объявления стартовых составов. С гостевой заявкой все было крайне предсказуемо, а вот хозяйская расстановка игроков порадовала любопытными ходами. Итальянский наставник "аристократов" несколько неожиданно решил оставить в запасе и Морату, и Жиру - если испанец не попадал в основу в трех предыдущих играх, то француз не только был игроком основы, но и отличился одним голом и тремя голевыми передачами. Вместо них на позиции центрального форварда появился Азар.Расчет Конте был понятен - вместо габаритного нападающего он решил сделать ставку на юркого и скоростного бельгийца. Начало встречи вселило в болельщиков "Челси" надежду на то, что тренер их любимой команды оказался прав. Да, "Барселона" сходу завладела мячом, но не делала с ним ничего особо выдающегося. Хозяева в это время неплохо оборонялись и прессинговали соперника, а также убегали в быстрые контратаки, как только для этого появлялась возможность.Азар, несмотря на свою номинальную позицию, был более активен в попытках сыграть в подыгрыше. Неоднократно он становился автором прострелов и передач, которые потенциально могли стать голевыми. В качестве ударной силы значительно чаще выступал Виллиан - уже в первом тайме он по одному разу попал в каждую из штанг ворот Тер Штегена. К сожалению для "Челси", от каркаса мяч отлетал в поле, а не в сетку.Кстати говоря, Виллиан до перерыва отметился еще и тем, что заработал опасный штрафной. Именно с него случился единственный удар в створ в первом тайме - Алонсо выстрелил в угол, прикрытый стенкой, но Тер Штеген был готов к такому развитию событию и внешне достаточно легко нейтрализовал угрозу. "Барселона" хоть и владела мячом 70 процентов игрового времени, но никак не могла извлечь из этого нечто большее, чем преимущество в статистике. Наиболее опасные моменты у ворот Куртуа случились после неточных ударов головой в исполнении Паулиньо и Пике.Впрочем, уже вскоре после перерыва "каталонцы" все-таки заставили вступить в игру вратаря "Челси". Это Суарес решил придать пикантности и пробил в дальний угол - Куртуа был на месте. Во втором тайме "лондонцы" стали реже убегать в контратаки, но зато, как выяснилось, они прибавили в качестве их реализации. А если быть конкретным, то поправил свою точность Виллиан. Третий дальний удар бразильца в сегодняшнем матче пришелся уже не в штангу, а точно в нижний угол - у Тер Штегена, пожалуй, не было шансов спасти свою команду. Забитый в начале второго часа игры гол стал вполне заслуженным для хозяев, ведь они действительно были лучше своего соперника.Важно отметить, что в составе "Челси" было сразу два воспитанника и бывших игрока "Барселоны" - Фабрегас и Педро. Последний ничем интересным не запомнился, а вот Сеск заработал угловой, после розыгрыша которого "лондонцы" вышли вперед. С другой стороны, спустя чуть более 10-ти минут после этого Фабрегас стал пусть и не главным, но все же участником крайне неприятного эпизода у своей штрафной, который наверняка очень разозлил Антонио Конте.Кристинсен с левого фланга решил отдать передачу поперек поля как раз на Сеска, но с точностью у него возникли большие проблемы, и испанский полузащитник не смог принять пас. Таким образом, мяч достался "Барселоне" в опасной близости от ворот Куртуа. Иньеста и Месси с радостью воспользовались этим обрезом соперника и разыграли простенькую комбинацию, которая позволила забить важнейший гостевой гол и сравнять счет. По сути, этот момент стал единственным в сегодняшнем матче, когда игроки "Челси" допустили серьезную ошибку в обороне, но в этом и класс чемпиона Испании - ему достаточно одного шанса, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону.Автором гола "Барселоны" стал Лионель Месси, а это значит, что еще одним соперником, которому он никогда не забивал, стало меньше. "Аристократы", надо отдать им должное, держались дольше других - аргентинец не мог оформить мяч в их ворота на протяжении восьми встреч. Успешной стала девятая попытка, и, как кажется, именно сейчас гол Месси в игре против "Челси" важен как никогда.После того, как счет стал равным, Конте с помощью Дринкуотера и Мораты попытался все-таки добыть победу, но его подопечные не смогли создать еще хотя бы одну опасную атаку. Таким образом, проведя хорошую встречу и допустив лишь одну ошибку, "Челси" остается без победы и продолжает оставаться аутсайдером в противостоянии с "Барселоной". Чтобы пройти в четвертьфинал, "англичанам" нужно будет обязательно забивать на "Камп Ноу" и безошибочно играть в обороне.