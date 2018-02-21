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Сможет ли "Челси" добиться нужного результата на "Камп Ноу" и пробиться в четвертьфинал?



 

Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше

Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальшеПодопечные Конте проводили идеальный матч против чемпиона Испании, но один грубый обрез, который сделал Кристинсен, лишил их возможности одержать важнейшую "сухую" победу на своем поле. Rusfootball.info рассказывает о том, как "Челси" упустил то преимущество, которое он кропотливо создавал на протяжении всей встречи с "Барселоной".








Лига Чемпионов
1/8 финала, первый матч

"Челси" – "Барселона" 1:1



Голы: Виллиан, 62' - Месси, 75'


"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристинсен, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Фабрегас (Дринкуотер, 84'), Канте, Педро (Мората, 83'), Виллиан, Азар

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+1'), Ракитич, Паулиньо (Алеиш Видаль, 63'), Суарес, Месси

Предупреждения: Рюдигер, 80', Мората, 86' - Ракитич, 29', Суарес, 76', Бускетс, 90'

С момента прошлой встречи "Челси" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов прошло 6 лет. В 2012-м году они играли друг с другом в полуфинале, и тогда сильнее были "лондонцы", которые в итоге вышли в финал и выиграли трофей. На этот раз судьба свела дуэлянтов на самой первой стадии плей-офф. Антонио Конте признавался, что считает свою команду аутсайдером противостояния с каталонским грандом, но мы-то помнили, что в 2012-м году подобный статус не помешал "аристократам" пройти "Барселону".

Конечно, "испанцы" имели определенное преимущество по предматчевым раскладам. В этом сезоне они проиграли считанное количество встреч, практически всегда надежно играли в обороне и традиционно выезжали за счет одной из лучших атакующих групп в мире во главе с Месси и Суаресом. "Челси" при этом в последнее время выглядел нестабильным, допускал разгромные поражения и давал повод распространиться слухам о возможной отставке Конте. Но, согласитесь, от 1/8 финала Лиги Чемпионов всегда стоит ждать сюрпризов.

"Челси" без англичан в составе и без габаритного форварда

Интерес к матчу в Лондоне стремительно начал расти буквально сразу после объявления стартовых составов. С гостевой заявкой все было крайне предсказуемо, а вот хозяйская расстановка игроков порадовала любопытными ходами. Итальянский наставник "аристократов" несколько неожиданно решил оставить в запасе и Морату, и Жиру - если испанец не попадал в основу в трех предыдущих играх, то француз не только был игроком основы, но и отличился одним голом и тремя голевыми передачами. Вместо них на позиции центрального форварда появился Азар.

Расчет Конте был понятен - вместо габаритного нападающего он решил сделать ставку на юркого и скоростного бельгийца. Начало встречи вселило в болельщиков "Челси" надежду на то, что тренер их любимой команды оказался прав. Да, "Барселона" сходу завладела мячом, но не делала с ним ничего особо выдающегося. Хозяева в это время неплохо оборонялись и прессинговали соперника, а также убегали в быстрые контратаки, как только для этого появлялась возможность.

В первом тайме Виллиану не везло...

Азар, несмотря на свою номинальную позицию, был более активен в попытках сыграть в подыгрыше. Неоднократно он становился автором прострелов и передач, которые потенциально могли стать голевыми. В качестве ударной силы значительно чаще выступал Виллиан - уже в первом тайме он по одному разу попал в каждую из штанг ворот Тер Штегена. К сожалению для "Челси", от каркаса мяч отлетал в поле, а не в сетку.

Кстати говоря, Виллиан до перерыва отметился еще и тем, что заработал опасный штрафной. Именно с него случился единственный удар в створ в первом тайме - Алонсо выстрелил в угол, прикрытый стенкой, но Тер Штеген был готов к такому развитию событию и внешне достаточно легко нейтрализовал угрозу. "Барселона" хоть и владела мячом 70 процентов игрового времени, но никак не могла извлечь из этого нечто большее, чем преимущество в статистике. Наиболее опасные моменты у ворот Куртуа случились после неточных ударов головой в исполнении Паулиньо и Пике.

...но во втором тайме он добился своего

Впрочем, уже вскоре после перерыва "каталонцы" все-таки заставили вступить в игру вратаря "Челси". Это Суарес решил придать пикантности и пробил в дальний угол - Куртуа был на месте. Во втором тайме "лондонцы" стали реже убегать в контратаки, но зато, как выяснилось, они прибавили в качестве их реализации. А если быть конкретным, то поправил свою точность Виллиан. Третий дальний удар бразильца в сегодняшнем матче пришелся уже не в штангу, а точно в нижний угол - у Тер Штегена, пожалуй, не было шансов спасти свою команду. Забитый в начале второго часа игры гол стал вполне заслуженным для хозяев, ведь они действительно были лучше своего соперника.

Важно отметить, что в составе "Челси" было сразу два воспитанника и бывших игрока "Барселоны" - Фабрегас и Педро. Последний ничем интересным не запомнился, а вот Сеск заработал угловой, после розыгрыша которого "лондонцы" вышли вперед. С другой стороны, спустя чуть более 10-ти минут после этого Фабрегас стал пусть и не главным, но все же участником крайне неприятного эпизода у своей штрафной, который наверняка очень разозлил Антонио Конте.

Ошибка, которая может стать ключевой во всем противостоянии

Кристинсен с левого фланга решил отдать передачу поперек поля как раз на Сеска, но с точностью у него возникли большие проблемы, и испанский полузащитник не смог принять пас. Таким образом, мяч достался "Барселоне" в опасной близости от ворот Куртуа. Иньеста и Месси с радостью воспользовались этим обрезом соперника и разыграли простенькую комбинацию, которая позволила забить важнейший гостевой гол и сравнять счет. По сути, этот момент стал единственным в сегодняшнем матче, когда игроки "Челси" допустили серьезную ошибку в обороне, но в этом и класс чемпиона Испании - ему достаточно одного шанса, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону.

Автором гола "Барселоны" стал Лионель Месси, а это значит, что еще одним соперником, которому он никогда не забивал, стало меньше. "Аристократы", надо отдать им должное, держались дольше других - аргентинец не мог оформить мяч в их ворота на протяжении восьми встреч. Успешной стала девятая попытка, и, как кажется, именно сейчас гол Месси в игре против "Челси" важен как никогда.

После того, как счет стал равным, Конте с помощью Дринкуотера и Мораты попытался все-таки добыть победу, но его подопечные не смогли создать еще хотя бы одну опасную атаку. Таким образом, проведя хорошую встречу и допустив лишь одну ошибку, "Челси" остается без победы и продолжает оставаться аутсайдером в противостоянии с "Барселоной". Чтобы пройти в четвертьфинал, "англичанам" нужно будет обязательно забивать на "Камп Ноу" и безошибочно играть в обороне.

Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Челси Барселона Месси
Сегодня, 00:56
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
факт,отскочила Барса,англичане были лучше
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:33) #
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Виллиан, 62 - Алонсо, 75.

а гол кто забил в итоге по вашей говно трансляции??? а?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Молорики барсики.
Челси не стал выдумывать велосипед и сыграл, как играл Челси с Барсой всегда в плей-офф ЛЧ. Сдается, что этот Челси слабее предыдущих, поэтому в дом. матче у каталонцев не должно возникнуть больших проблем.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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