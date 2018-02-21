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Футболисты "Зенита" опробовали новый газон на арене "Санкт-Петербург"

Футболисты "Зенита" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" проводят тренировку на арене "Санкт-Петербург", передает "Матч ТВ".

Напомним, на стадионе нынешней зимой был постелен новый газон. "Зенит" опробовал его впервые.

Сообщается, что в тренировке принимают участие все игроки основного состава сине-бело-голубых, включая новичков Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева, которые на Лигу Европы не заявлены.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:50
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(5)
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Свиньи уже истерики закатывают...чуют неотвратимо приближающийся Светлый праздник smirk

и чего "истеришь"?..по какому поводу? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а не проще пожелать всем нашим командам успехов в ответных матчах wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи уже истерики закатывают...чуют неотвратимо приближающийся Светлый праздник smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Васильчиков В.
на забой пора....
мясник топорик наточил....

Свиноты вкурсе


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:09) #
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Цитата: zeracool
это какой уже по счету газон?

Двадцать третий.... А с какой целью интересуетесь??? Жаба душит??
Вы у братана Федуна попросите может и вам что перепадет...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:04) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: sumzzz
первый весенний выгул аргентинской говядины


Я так и не понял этот колхоз совхоз разговор на счёт аргентинцев в Зените», в ЦСКА тоже одновременно играли сколько там 5 Бразильцев и как то это не отмечалось, опять же какая разница, футболист из Аргентины или из Азербайджана, если тренеру он устраивает, вчера в английском Челси» не один англичанин не играл и не кто об этом не п1здит, потому что там на первом плане футбол в отличие от так наз. Болельщиков)) этого сайта.. в Том же Спартаке в разное время играли много Арг. футболистов, только Рохо чего стоит, но Спартак не принял не профессионализм не мастерство не Рохо и не тонера Эмери, но да это другая тема, играли так же Кавенаги,Пареха,Майдана,Родригес, кто ещё напомните да,Коста, который мне очень нравился.. и в Рубине Домингес и Ансальди, которого фанат) я и был в ПЛ России.

Цитата: капля никотина
...газон им не понравился. "Стелите новый!" - был такой вердикт


Как всегда Ясли
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: zeracool москва (Сегодня, 12:52) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
это какой уже по счету газон?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: sumzzz
первый весенний выгул аргентинской говядины

хватит уже выгуливать....
на забой пора....
мясник топорик наточил....
Регистрация: 1.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:36) #
  • -6
  •  (12)

...газон им не понравился. "Стелите новый!" - был такой вердикт
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:36) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Рубин»
первый весенний выгул аргентинской говядины


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (9)
online

Когда следующий новый будет??
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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