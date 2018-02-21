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"Тосно" отдал Виталия Шахова в аренду "Балтике"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов перешел в калининградскую "Балтику" на правах аренды, информирует сайт "лесников".

Сообщается, что соглашение с игроком подписано до конца сезона.
Теги: Тосно Балтика Трансферы
Сегодня, 11:53
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