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"Зенит" на матче с "Селтиком" организует трибуну для детей

Во время матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Селтиком" будет организована трибуна для родителей с детьми.

На фанатском вираже арены уже установлен баннер УЕФА, в связи с дисквалификацией этой группы болельщиков на одну домашнюю игру. Тем не менее, УЕФА и "Зенит" договорились о том, на вираже бесплатно разместятся 3?500 детей с родителями, передает "Матч ТВ".
Теги: Зенит Селтик
Сегодня, 11:56
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(1)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть это станет почином и для других.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ща свиньи обосрут да же это...
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это считаю правильно, что вместо пустой трибуны и дисквалификации, пускали бы детей с родителями


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