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Андрей Кутепов: "Екатеринбург-Арена" – один из ведущих стадионов

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Андрей Кутепов высказался о "Екатеринбург-Арене".

"Как правило, там, куда мы приезжаем, достаточно хорошо готовы арены, хорошо готова инфраструктура. Что касается "Екатеринбург-Арены", то очень тщательно подошли к подготовке проектной документации, уже заранее на стадии строительства были продуманы вопросы ее дальнейшей эксплуатации, посчитаны все экономические затраты: сколько будет стоить обслуживание стадиона, сколько будет проходить на нем тестовых и регулярных матчей.

Можно сказать, что "Екатеринбург-Арена" – один из ведущих стадионов, который будет давать пример и задавать темп в дальнейшем. Можно определенно сказать, что на Екатеринбург должно равняться большинство", - передает слова Кутепова ТАСС.
Сегодня, 12:04
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:35) #
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:29) #
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:11) #
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