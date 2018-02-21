Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вратарь петербургского "Динамо" Денис Книга перейдет в "Химки"

Вратарь петербургского "Динамо" Денис Книга на правах аренды перейдет в "Химки" сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-атташе динамовского клуба Владислава Панюкова.

Кроме того, определился с дальнейшим трудоустройством экс-форвард "Динамо" Михаил Маркосов, ставший в осенней части сезона с 5 передачами лучшим ассистентом команды Александра Точилина. Он продолжит карьеру в составе бело-голубых из Ставрополя.

Сообщается, что приобретений перед дедлайном динамовцы, занимающие 5-е место в первенстве ФНЛ, не планируют.
Теги: Динамо СПБ Химки Трансферы
Сегодня, 12:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.