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Матч "Зенита" с "Селтиком" пройдет при аншлаге

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и шотландским "Селтиком" проданы все билеты, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, стадион "Санкт-Петербург" вмещает 56 196 человек. Ранее УЕФА наказал "Зенит" закрытием "виража" на один матч за поведение фанатов в матче ЛЕ с македонским "Вардаром".

Ранее сообщалось, что около 3500 мест на фанатском секторе разрешено занять детям и их родителям.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:57
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(3)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
привычная атмосфера для Селтика
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
хорошая новость!
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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