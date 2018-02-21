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Джанни Инфантино: Россия на 99 процентов готова к ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о готовности России к ЧМ-2018.

"Россия на 99 процентов готова к ЧМ-2018. Им остались последние штрихи.

Все, кто приедут в Россию на мундиаль, фантастически проведут время. Будут все удобства, чтобы этот турнир стал отличным опытом", – передает слова Инфантино firstpost.com.
Теги: Инфантино
Сегодня, 13:22
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