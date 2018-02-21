Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роберто Манчини: статистика говорит, что "Зенит" неплохо играет дома

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини ответил на вопросы в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

– Все игроки готовы. Все находятся в хорошей форме. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Для нас главное – изменить результат.

– У вас отличные результаты в Лиге Европы, если говорить о домашних матчах на групповой стадии. Насколько это придает вам энергии для того, чтобы победить в четверг?

– Матчи на групповой стадии и матчи плей-офф – две разные вещи. Все будет по-другому. Да, статистика говорит, что мы неплохо играем дома, надеюсь, у нас все получится.

– Во время первого матча казалось, что вашей команде не хватает физической подготовки…

– Большой проблемой было то, что мы долго не играли, это была первая встреча после двухмесячного перерыва. Матч был хороший, несмотря на то что мы не смогли забить, нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь нужного результата и пройти дальше.

– Были ли вы впечатлены формой игроков "Селтика", тактикой противника?

– Нет, мы знали, что "Селтик" – хорошая команда. Посмотрим, как все сложится в четверг, надеемся на лучшее.

– Как вы думаете, побежит ли "Селтик" вперед или сядет в оборону?

– Это зависит не только от "Селтика", но и от нас: будем ли мы достаточно сильны, чтобы удерживать соперника от атак

– Кто вас больше всех впечатлил в составе "Селтика"?

– Нчам, капитан Браун. Вся команда произвела на меня впечатление.

– В четверг закрывается трансферное окно. Будут ли еще новички в "Зените" и довольны ли вы трансферной кампанией в целом?

– Я не хочу разговаривать об этом сейчас. У нас есть более важные темы – матч с "Селтиком" и следующие игры в чемпионате России.

Матч ТВ
Теги: Манчини Зенит Селтик
Сегодня, 13:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
вся надежда на статистику,сильно))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.