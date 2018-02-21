Роберто Манчини: статистика говорит, что "Зенит" неплохо играет дома

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини ответил на вопросы в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".– Все игроки готовы. Все находятся в хорошей форме. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Для нас главное – изменить результат.– Матчи на групповой стадии и матчи плей-офф – две разные вещи. Все будет по-другому. Да, статистика говорит, что мы неплохо играем дома, надеюсь, у нас все получится.– Большой проблемой было то, что мы долго не играли, это была первая встреча после двухмесячного перерыва. Матч был хороший, несмотря на то что мы не смогли забить, нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь нужного результата и пройти дальше.– Нет, мы знали, что "Селтик" – хорошая команда. Посмотрим, как все сложится в четверг, надеемся на лучшее.– Это зависит не только от "Селтика", но и от нас: будем ли мы достаточно сильны, чтобы удерживать соперника от атак– Нчам, капитан Браун. Вся команда произвела на меня впечатление.– Я не хочу разговаривать об этом сейчас. У нас есть более важные темы – матч с "Селтиком" и следующие игры в чемпионате России.