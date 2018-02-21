Марио Балотелли - во время прогулки по Красной площади: Путин, где Вы?

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше (5)
Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше (5)
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Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей (5)
Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей (5)
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Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей (3)
Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей (3)
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"Интер" может вернуть Кондогбья из "Валенсии"
"Интер" может вернуть Кондогбья из "Валенсии"
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Хонатан Виера продолжит карьеру в "Бэйцзин Гуоань"
Хонатан Виера продолжит карьеру в "Бэйцзин Гуоань"
Вчера, 22:29
Эдин Джеко: у нас должно быть преимущество в матче с "Шахтером" (1)
Эдин Джеко: у нас должно быть преимущество в матче с "Шахтером" (1)
Вчера, 22:23
Роберто Мартинес: если бы это была игра в чемпионате, то "Уиган" не победил бы "Манчестер Сити"
Роберто Мартинес: если бы это была игра в чемпионате, то "Уиган" не победил бы "Манчестер Сити"
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ЦСКА в ближайшие два дня может приобрести Ромуло Отеро (3)
ЦСКА в ближайшие два дня может приобрести Ромуло Отеро (3)
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Бывшему нападающему "МЮ" пересадили почку племянника
Бывшему нападающему "МЮ" пересадили почку племянника
Марио Балотелли - во время прогулки по Красной площади: Путин, где Вы?
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выложил видео командной прогулки по Красной площади в Москве накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом".
При этом итальянец позвал на камеру резидента России: "Путин, где Вы"?
Напомним, ответный матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля на стадионе в Черкизово. Счет первой игры 3:2 в пользу железнодорожников.
При этом итальянец позвал на камеру резидента России: "Путин, где Вы"?
Напомним, ответный матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля на стадионе в Черкизово. Счет первой игры 3:2 в пользу железнодорожников.
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