Марио Балотелли - во время прогулки по Красной площади: Путин, где Вы?

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выложил видео командной прогулки по Красной площади в Москве накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом".При этом итальянец позвал на камеру резидента России: "Путин, где Вы"?Напомним, ответный матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля на стадионе в Черкизово. Счет первой игры 3:2 в пользу железнодорожников.