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Марио Балотелли - во время прогулки по Красной площади: Путин, где Вы?

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выложил видео командной прогулки по Красной площади в Москве накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

При этом итальянец позвал на камеру резидента России: "Путин, где Вы"?

Напомним, ответный матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля на стадионе в Черкизово. Счет первой игры 3:2 в пользу железнодорожников.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 14:03
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
ты смотри там аккуратнее, не заметишь как в свинарне окажешься. Федун мешок на голову накинет и все
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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