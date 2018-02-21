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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше (5)
Одна ошибка, которая может перечеркнуть все старания. "Челси" подарил Месси гол, а "Барселоне" хороший шанс пройти дальше (5)
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Ахмед Муса: хочу вписать свое имя в историю "ВЭБ Арены"
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о настрое перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".
"Я видел много фотографий "ВЭБ Арены", смотрел, как наша команд забивает здесь голы. Как же я хочу тоже вписать свое имя в историю стадиона!
Это одна из главных моих задач на игру – естественно, помимо того, чтобы помочь команде победить", - приводит слова Мусы пресс-служба ЦСКА.
"Я видел много фотографий "ВЭБ Арены", смотрел, как наша команд забивает здесь голы. Как же я хочу тоже вписать свое имя в историю стадиона!
Это одна из главных моих задач на игру – естественно, помимо того, чтобы помочь команде победить", - приводит слова Мусы пресс-служба ЦСКА.
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