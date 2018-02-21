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Ахмед Муса: хочу вписать свое имя в историю "ВЭБ Арены"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о настрое перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".

"Я видел много фотографий "ВЭБ Арены", смотрел, как наша команд забивает здесь голы. Как же я хочу тоже вписать свое имя в историю стадиона!

Это одна из главных моих задач на игру – естественно, помимо того, чтобы помочь команде победить", - приводит слова Мусы пресс-служба ЦСКА.
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 14:07
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№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
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Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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