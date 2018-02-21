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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оценки матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
ЦСКА победил сербскую "Црвену Звезду" во втором матче 1/16 Лиги Европы и прошел в следующую стадию турнира. Rusfootball.info оценил действия армейцев.
Игорь Акинфеев 3.5 Голкиперу армейцев пришлось трудиться значительно меньше, чем коллеге Боряну. Ударов в створ ворот от сербов пришлось ждать до 77-ой минуты. С единственным выстрелом Игорь справился, а больше и не пришлось.
Марио Фернандес 3.5 Второй матч подряд фланговый полузащитник проигрывает в эффективности молодому Кучаеву. Марио выглядит менее острее, а в обороне временами выглядит пассивно. Момент в концовке едва не стоил забитого мяча, когда Березуцкий и Марио упустили атакующего футболиста.
Василий Березуцкий 3.0 Василий больший отрезок встречи был крайне убедителен. Редко допускал ошибки, а эпизодами заглядывал на чужую половину и выполнял функции Фернандеса, создавая опасные моменты команде. Но в конце встречи две оплошности чуть не привели к голам: сначала ошибка при создании офсайда, а потом упущенный Бен.
Сергей Игнашевич 3.5 Сергей провел хороший матч. Совершил несколько отборов и выиграл пару единоборств, грубо вблизи ворот не ошибался. Для 38 лет весьма хороший уровень.
Виктор Васин б/о Виктор рано покинул встречу, как-то повлиять на игру меньше, чем за полчаса не смог.
Константин Кучаев 4.0 С таким мощным уровнем игры болельщики ЦСКА могут не ждать возвращения Георгия Щенникова. Молодой воспитанник ЦСКА второй матч подряд выдает сильную игру на чужой половине поля. Отметился голевым моментом, а затем сделал голевой пс. Вблизи ворот был тоже надежен.
Бибрас Натхо 3.5 Опорный полузащитник несколько раз позволил сопернику уйти от себя. В те моменты, как правило, страховали партнеры. Сделал несколько полезных отборов, но иногда его передачи были неточны.
Алан Дзагоев 4.5 Алан находится в отличной форме. Это заметно по движению, отличным открываниям, рывкам и подключениям. Часто его владение завершалось опасным эпизодом. Был заряжен на атаку. Часто удары накрывали, но свой гол Дзагоев забить успел.
Ахмед Муса 2.5 Нигериец продолжает привыкать к старой команде. На этот раз Ахмед не особо увлекался дриблингом, поэтому обводок даже не было. Зато были опасные моменты, но форвард раз за разом отказывался поражать цель, даже с линии вратарской.
Витиньо 3.5 Бразилец был очень настырен в своих попытках забить. Мочил со всех возможных дистанций: либо в голкипера, либо мимо. Иногда прикрывали сербские защитники. Тем не мнее бразилец не терял мяч на ровном месте и создал острые моменты для партнеров.
Понтус Вернблум 4.0 Швед был неплох на острие, а именно в подыгрыше. Его мощь позволяла цепляться за мячи и ловко разводить его на других своих партнеров. Отметился двумя ударами по воротам. Успевал даже отрабатывать на своей половине поля.
Кирилл Набабкин 3.0 Без Кирилла оборона особо бы не потеряла. На счету защитника всего один отбор.
Георгий Миланов б/о
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
Игорь Акинфеев 3.5 Голкиперу армейцев пришлось трудиться значительно меньше, чем коллеге Боряну. Ударов в створ ворот от сербов пришлось ждать до 77-ой минуты. С единственным выстрелом Игорь справился, а больше и не пришлось.
Марио Фернандес 3.5 Второй матч подряд фланговый полузащитник проигрывает в эффективности молодому Кучаеву. Марио выглядит менее острее, а в обороне временами выглядит пассивно. Момент в концовке едва не стоил забитого мяча, когда Березуцкий и Марио упустили атакующего футболиста.
Василий Березуцкий 3.0 Василий больший отрезок встречи был крайне убедителен. Редко допускал ошибки, а эпизодами заглядывал на чужую половину и выполнял функции Фернандеса, создавая опасные моменты команде. Но в конце встречи две оплошности чуть не привели к голам: сначала ошибка при создании офсайда, а потом упущенный Бен.
Сергей Игнашевич 3.5 Сергей провел хороший матч. Совершил несколько отборов и выиграл пару единоборств, грубо вблизи ворот не ошибался. Для 38 лет весьма хороший уровень.
Виктор Васин б/о Виктор рано покинул встречу, как-то повлиять на игру меньше, чем за полчаса не смог.
Константин Кучаев 4.0 С таким мощным уровнем игры болельщики ЦСКА могут не ждать возвращения Георгия Щенникова. Молодой воспитанник ЦСКА второй матч подряд выдает сильную игру на чужой половине поля. Отметился голевым моментом, а затем сделал голевой пс. Вблизи ворот был тоже надежен.
Бибрас Натхо 3.5 Опорный полузащитник несколько раз позволил сопернику уйти от себя. В те моменты, как правило, страховали партнеры. Сделал несколько полезных отборов, но иногда его передачи были неточны.
Алан Дзагоев 4.5 Алан находится в отличной форме. Это заметно по движению, отличным открываниям, рывкам и подключениям. Часто его владение завершалось опасным эпизодом. Был заряжен на атаку. Часто удары накрывали, но свой гол Дзагоев забить успел.
Ахмед Муса 2.5 Нигериец продолжает привыкать к старой команде. На этот раз Ахмед не особо увлекался дриблингом, поэтому обводок даже не было. Зато были опасные моменты, но форвард раз за разом отказывался поражать цель, даже с линии вратарской.
Витиньо 3.5 Бразилец был очень настырен в своих попытках забить. Мочил со всех возможных дистанций: либо в голкипера, либо мимо. Иногда прикрывали сербские защитники. Тем не мнее бразилец не терял мяч на ровном месте и создал острые моменты для партнеров.
Понтус Вернблум 4.0 Швед был неплох на острие, а именно в подыгрыше. Его мощь позволяла цепляться за мячи и ловко разводить его на других своих партнеров. Отметился двумя ударами по воротам. Успевал даже отрабатывать на своей половине поля.
Кирилл Набабкин 3.0 Без Кирилла оборона особо бы не потеряла. На счету защитника всего один отбор.
Георгий Миланов б/о
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
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