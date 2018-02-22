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"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" голов не забили

"Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Севилья": Рико - Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Эскюдеро - Сарабья, Н'Зонзи, Васкес, Корреа - Банега, (Писарро, 90+1), Мюриэль, (Рамирес, 85).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг - Мактоминэй, Матич - Мата, (Марсьяль, 80), Эррера, (Погба, 19), Санчес, (Рэшфорд, 76), - Лукаку.

Предупреждения: Н'Зонзи, 22, Санчес, 42
Теги: Севилья Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:37
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(0)
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да, виден, Спартак дома всасывает 13 команде Испании)))
МЮ дома спокойно раскатает Севилью, а уж сравнивать Базель и МС - это вообще только идиот может...МС также надругался бы и над Севильей. Может группа у нас и была слабее, но и очков мы набрали больше. Тупой ты всё-таки

Пьяный ты осел, радуйся случайному отскоку от мертвой ЦЗ. Я не сравнивал Базель и МС, до этого только ты калоша додумался. МЮ намается дома с испанцами однозначно и не забывай как вы всасывали в крайнем дерби без вариантов
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:49) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Вот и виден класс и сила групп ЛЧ. Базель вшивый опередивший цкг зачетно прикурил у МС, МЮ чудом отскочила от второй команды группы Спартака. Севилья возила клуп Моуриньо по всей морде,Де Хеа просто царь

Да, виден, Спартак дома всасывает 13 команде Испании)))
МЮ дома спокойно раскатает Севилью, а уж сравнивать Базель и МС - это вообще только идиот может...МС также надругался бы и над Севильей. Может группа у нас и была слабее, но и очков мы набрали больше. Тупой ты всё-таки


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и виден класс и сила групп ЛЧ. Базель вшивый опередивший цкг зачетно прикурил у МС, МЮ чудом отскочила от второй команды группы Спартака. Севилья возила клуп Моуриньо по всей морде,Де Хеа просто царь
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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