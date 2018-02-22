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"Шахтер" одержал победу над "Ромой"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" на своем поле победил "Рому".

Лига чемпионов

1/8 финала

"Шахтёр" Д – "Рома" 2:1

Голы: Феррейра, 52, Фред, 71 - Ундер, 41.

"Шахтёр": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 45+3), Бутко, Степаненко, Фред, Бернард (Коваленко, 90+2), Марлос, Тайсон, Феррейра.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Перес, 72), Строотман, Де Росси, Наингголан (Дефрель, 83), Перотти, Ундер (Жерсон, 72), Джеко.

Предупреждения: Феррейра, 80, Тайсон, 90+1, Перотти, 90+1.
Теги: Шахтер Рома
Сегодня, 00:41
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№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Раньше всегда из всех украинцев болел за "Шахтёр". Ныне он базируется во Львове, играет в ЕК в Кыиве. Это уже не не донецкий шахтёр. Пусть за них скачущие болеют. Хоть я "Рому" за 91-й год и ненавижу, но псевдошахтёрам удачи не желаю.

Цитата: _SHIGA_
Ну почему хохлы играют а мы нет?

У них опыта выступления в ЕК больше на голову, чем у вас и состав намного круче, чем у нас. Не переживай: через пару лет ( и это максимум) их команды будут рады прохождению в группу.. В нашей стране кризис- у них кризиса нет, потому что и страны уже нет. Искренне жаль, но они сами выбрали свой "путь" или молчаливо согласились с тем, что Украины больше нет. А те, кто не согласились - см. новости КАЖДЫЙ день.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 01:13) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
достойная игра...будет,жаль,если не забьют в Риме! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну почему хохлы играют а мы нет?


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Рома пройдет дальше.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 00:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
Ожидаемый результат. Дома Шахтер всегда дает бой.

Посмотрим, как они покажут себя в Риме


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:45) #
  • -2
  •  (4)

Просто красавцы! Три игры с Ромой - три победы!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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