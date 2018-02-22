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Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала

Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала Бывший защитник ЦСКА и сборной России Максим Боков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал ответный матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Об игре:

Мы увидели противостояние равных, достойных друг друга соперников. Мне кажется, что в Сербии матч получился достаточно напряжённым. Московскую же встречу оба коллектива начали ни шатко ни валко, и это было ожидаемо, поскольку цена ошибки была высока. Мне кажется, тренерский штаб нашей команды угадал с тактикой на игру: быстрый перевод мяча на поле соперника, а там цепляемся или прессингуем. Это сыграло на руку ЦСКА, поскольку очень много моментов возникало после отбора на половине поля соперника.

Конечно, в концовке встречи ЦСКА пару раз повезло. Или, скорее, не повезло "Црвене Звезде" (смеётся). В ходе игры не складывалось ощущение, что что-то может привести к промахам, которые были допущены в эпизодах с голевыми моментами у наших ворот. Но футболисты не роботы, это живые люди, которые могут ошибаться. Конечно, в конце нужна была полная концентрация, тем более, что в последние 10 минут соперник полностью взял инициативу и перешёл на нашу половину поля, а ЦСКА действовал на контратаках.

- Об игре Ахмеда Мусы в двух матча против сербского клуба:

Я не думаю, что мы увидим Мусу времён до переезда в Англию. Человек набрался опыта, да и моложе не стал. Но я убеждён, что Виктора Гончаренко этот форвард порадует своей игрой и оправдает ожидания тренера. Он принесёт много пользы ЦСКА. Его появления прибавило вариативности команде.

- О лучшем игроке минувшей встречи:

Не буду кривить душой: мне понравились все. Мне понравилось перестроение команды в ходе встречи, как игроки друг друга страховали, как выходили из обороны в атаку. Было достаточно много неточностей, но команда в целом действовала организована. Никого не буду выделять, хотя, замечу, что Константин Кучаев проделал большую работу и был очень полезен ЦСКА, хоть и не выглядел как-то ярко.

- О следующем сопернике ЦСКА в 1/8 финала турнира:

Думаю, болельщикам было бы интересно понаблюдать за противостоянием ЦСКА против "Арсенала" или дортмундской "Боруссии". Хотя, конечно, хочется, чтобы команда как можно дальше прошла по турнирной сетке, а там уже проверила себя с соперниками подобного уровня. Хотя, могу сказать, что европейские клубы также с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала.
Теги: Боков Црвена Звезда ЦСКА
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№1 Написал: oyster (Сегодня, 02:04) #
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