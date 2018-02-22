Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли "Зенит" пройти "Селтик"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:55
Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
10:20
Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
00:48
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала" (3)
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала" (3)
00:45
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (3)
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (3)
Вчера, 23:49
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Гендиректор "Томи": мы предприняли серьезные шаги, чтобы сохранить прописку в ФНЛ
Гендиректор "Томи" Татьяна Смирнова рассказала о финансовой ситуации в клубе. После 25 туров томичи занимают 17-е место в первенстве ФНЛ.
"Как известно, из-за определённых финансовых сложностей Футбольному клубу "Томь" было запрещено дозаявлять новых игроков на весеннюю часть сезона в ФНЛ. Работа по решению этой проблемы велась не только в стенах клуба. Большую помощь нам оказали Администрация Томской области и губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин.
В итоге 20 февраля Палата по разрешению споров РФС сняла с «Томи» запрет на регистрацию новых футболистов. А вчера, 21 февраля, комитет РФС по лицензированию юридически утвердил право томского клуба на пополнение состава.
У нас в клубе была уверенность, что все эти проблемы будут решены. Мы делали для этого всё возможное. Кстати сказать, эта совместная работа с администрацией области и губернатором продолжается и сейчас, когда идет второй этап по решению финансовых проблем клуба. Естественно, пока решались вопросы по снятию запрета, руководство клуба, главный тренер Валерий Юрьевич Петраков и спортивный директор клуба Игорь Владимирович Кудряшов не сидели, сложа руки, дожидаясь решения.
Были предприняты, на мой взгляд, серьёзные шаги по укреплению состава команды, чтобы она могла реально бороться за сохранение прописки в ФНЛ. В период предсезонной подготовки подписали контракты с новыми, но хорошо известными футболистами – Ильей Кухарчуком, Ильей Кузьмичевым и Алексеем Пугиным, а также подготовили к подписанию контракты с молодыми, перспективными футболистами Василием Алейниковым и Романом Мануйловым. Помимо того, состав команды пополнят еще три футболиста – о них вы узнаете уже сегодня", - цитирует Смирнову официальный сайт томского клуба.
"Как известно, из-за определённых финансовых сложностей Футбольному клубу "Томь" было запрещено дозаявлять новых игроков на весеннюю часть сезона в ФНЛ. Работа по решению этой проблемы велась не только в стенах клуба. Большую помощь нам оказали Администрация Томской области и губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин.
В итоге 20 февраля Палата по разрешению споров РФС сняла с «Томи» запрет на регистрацию новых футболистов. А вчера, 21 февраля, комитет РФС по лицензированию юридически утвердил право томского клуба на пополнение состава.
У нас в клубе была уверенность, что все эти проблемы будут решены. Мы делали для этого всё возможное. Кстати сказать, эта совместная работа с администрацией области и губернатором продолжается и сейчас, когда идет второй этап по решению финансовых проблем клуба. Естественно, пока решались вопросы по снятию запрета, руководство клуба, главный тренер Валерий Юрьевич Петраков и спортивный директор клуба Игорь Владимирович Кудряшов не сидели, сложа руки, дожидаясь решения.
Были предприняты, на мой взгляд, серьёзные шаги по укреплению состава команды, чтобы она могла реально бороться за сохранение прописки в ФНЛ. В период предсезонной подготовки подписали контракты с новыми, но хорошо известными футболистами – Ильей Кухарчуком, Ильей Кузьмичевым и Алексеем Пугиным, а также подготовили к подписанию контракты с молодыми, перспективными футболистами Василием Алейниковым и Романом Мануйловым. Помимо того, состав команды пополнят еще три футболиста – о них вы узнаете уже сегодня", - цитирует Смирнову официальный сайт томского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.