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Александр Головин: сжег много нервных клеток, переживая за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который пропускал вчера ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0), поделился эмоциями от игры.

"Конечно, очень рад, что нам удалось выйти в следующий раунд. Смотреть футбол с трибуны для меня однозначно тяжелее, чем играть. Сжег огромное количество нервных клеток, переживал за ребят.

Игра получилась напряженная, но самое главное в данном случае – это результат. Поздравляю всех, кто поддерживал в этот вечер ЦСКА!" - передает слова Головина "Чемпионат".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 11:54
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(0)
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sumzzz
За то все соперники без травм обошлись, а ЦСКА без удалений. Хотя Вернблум пару раз очень сильно напрашивался, да и желтых наши нахватали хоть попой жуй.

Брат Вася дискву получил за очередную жёлтую... Так что не всё так безболезненно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
За то все соперники без травм обошлись, а ЦСКА без удалений. Хотя Вернблум пару раз очень сильно напрашивался, да и желтых наши нахватали хоть попой жуй.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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